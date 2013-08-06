ЗМІ: Південна Корея налаштована ліквідувати спільний з КНДР промкомплекс

До такого заходу можуть вдатися, оскільки офіційний Пхеньян не реагує на пропозицію Сеула провести "фінальні переговори" щодо Кесону, передає Росбалт.

Днями, як повідомляє газета "Чосон ільбо", південнокорейський уряд повинен прийняти рішення про необхідність виділення коштів до Фонду міжкорейського співробітництва для виплати фірмам, які налагодили виробництво у Кесоні і тепер втрачають свій бізнес.

109 з 123 працючих у Кесоні південнокорейських компаній вже попросили владу про виділення 270 млрд вон ($242, 4 млн) для компенсації збитків, викликаних одностороннім закриттям Пхеньяном індустріального парку. Оскільки після отримання компенсації фірми поступаються уряду Кореї правами на свої підприємства для їх подальшої ліквідації, то виплати насправді будуть означати закриття комплексу.

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Як зазначає газета, уряду республіки слід вирішити, чи перекривати подачу в Кесонський комплекс води та електроенергії.

Як відомо, 4 серпня Південна Корея наполегливо закликала КНДР остаточно вирішити питання зі спільною промзоною у Кесоні. Представник південнокорейського міністерства у справах об'єднання Кім Хен Сік заявив, що "терпінню південнокорейського народу, який бажає щирого ставлення Північної Кореї до переговорів, приходить кінець".