Помер патріарх екологічної журналістики
03:08, 13 серпня 2013Світ
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Відомий російський журналіст Василь Пєсков помер у віці 83 років.
Василь Михайлович Пєсков / Фото : mkommunar.ru
Про це повідомляє «Комсомольська правда», в якій він працював майже півстоліття. Кілька років тому Пєсков переніс інсульт, але, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, продовжував писати до останніх днів життя.
Василь Михайлович Песков з 1956 року був постійним автором «Комсомольської правди», ведучим авторської рубрики «Вікно в природу».
Публікації Пєскова регулярно з'являлися і в інших виданнях. З 1975 по 1990 роки був ведучим програми «У світі тварин» на телебаченні.
Крім того, Пєсков написав кілька книг, перша з яких вийшла друком в 1960 році. За книгу «Кроки по росі» (1963 рік) він удостоєний вищої в СРСР - Ленінської - премії.
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