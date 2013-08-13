Помер патріарх екологічної журналістики

Про це повідомляє «Комсомольська правда», в якій він працював майже півстоліття. Кілька років тому Пєсков переніс інсульт, але, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, продовжував писати до останніх днів життя.

Василь Михайлович Песков з 1956 року був постійним автором «Комсомольської правди», ведучим авторської рубрики «Вікно в природу».

Публікації Пєскова регулярно з'являлися і в інших виданнях. З 1975 по 1990 роки був ведучим програми «У світі тварин» на телебаченні.

Крім того, Пєсков написав кілька книг, перша з яких вийшла друком в 1960 році. За книгу «Кроки по росі» (1963 рік) він удостоєний вищої в СРСР - Ленінської - премії.