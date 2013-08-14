В Індії через пожежу ракети і торпеди вибухнули всередині субмарини

Побудований в Росії дизель-електричний підводний човен (ДЕПЧ) "Сіндуракшак" ВМС Індії, який в ніч на середу після вибуху і пожежі затонув в порту Мумбаї, був в момент інциденту "повністю озброєний", пожежа призвела до детонації торпед і ракет на борту , повідомляє телеканал NDTV з посиланням на джерела в Міноборони Індії.

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За попередніми даними Міноборони, "вибух стався у відсіку озброєння", в якому знаходилися торпеди і ракети Club-S, повідомляє РІА Новости.

При вибуху, як передає телеканал Zee News, "отримав ушкодження" і однотипний з "Сіндуракшак" підводний човен "Сіндуратна".

Субмарина затонула, на поверхні залишається лише невелика її частина. На борту у момент інциденту, за даними ВМС, перебували "приблизно 18 осіб", в даний час вони можуть бути заблоковані всередині субмарини. Йде рятувальна операція, в ній задіяні водолази. Поки вони не змогли проникнути у відсіки човна.

"Сіндуракшак", підводний човен проекту 877 ЕКМ (за класифікацією НАТО - Kilo), був відремонтований і модернізований в російському Северодвінську центрі судноремонту "Зірочка", 29 квітня субмарина прийшла в Мумбаї. Вона була закладена на "Адміралтейських верфях" (Санкт-Петербург) в 1995 році за замовленням ВМС Індії. Проект субмарини розроблений Центральним конструкторським бюро морської техніки "Рубін" (Санкт-Петербург). У червні 1997 року корабель був спущений на воду, а в грудні того ж року переданий замовнику.