Транспортний літак Airbus розбився у США

14:52, 14 серпня 2013
Світ
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Транспортний літак Airbus 300 компанії UPS розбився в середу в районі міста Бірмінгем в американському штаті Алабама.

Пожежні поки не можуть підійти / Фото: © flickr.com / Bill Abbott

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал NBC News.

Після падіння літак загорівся. Як зазначає телеканал, були чутні три вибухи.

Пожежники поки не можуть підійти близько до охопленого вогнем літака.

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Дані про можливі жертви і постраждалих поки не надходили. Інші подробиці події поки не повідомляються.

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