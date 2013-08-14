Транспортний літак Airbus розбився у США

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал NBC News.

Після падіння літак загорівся. Як зазначає телеканал, були чутні три вибухи.

Пожежники поки не можуть підійти близько до охопленого вогнем літака.

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Дані про можливі жертви і постраждалих поки не надходили. Інші подробиці події поки не повідомляються.