Далай-лама заявив, що у наступному втіленні може бути жінкою

Далай-лама не виключає, що в наступному втіленні він буде жінкою.

Про це духовний лідер буддизму Тибету заявив під час візиту до Мілана, передає ИТАР-ТАСС.

«Жінки й чоловіки мають рівні права в буддизмі. І якщо жінка виявиться кориснішою, лама може втілитися в жіночому вигляді», — сказав Далай-лама.

Згідно з буддійськими канонами, Далай-лама вважається втіленням Будди. І коли вмирає, його дух переселяється в тіло маленького хлопчика, якого повинні знайти протягом двох років після смерті попереднього духовного лідера.

Як зазначає телекомпанія НТВ, минулого тижня 72-річний Далай-лама виступив з іншими сенсаційними заявами. Спочатку він повідомив, що всупереч традиції вкаже свого наступника ще до своєї смерті, а потім вирішив провести референдум про те, чи варто йому взагалі перероджуватися.

Якщо більшість проголосує «проти», то, за словами лідера Тибету, він готовий перервати шестисотрічну традицію реінкарнації Далай-лам.