Лондон і Париж вимагають зібрати Радбез ООН через ситуацію в Єгипті

"Відповідний запит направлений голові Ради в серпні, постійному представнику Аргентини при ООН Марії Христині Персеваль", - повідомив ІТАР-ТАРС джерело в штаб-квартирі ООН.

За його словами, вже в найближчі години може пройти зустріч РБ у форматі закритої наради.

У середу генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив насильство в Єгипті, підкресливши, що воно "не є відповіддю на виклики, з якими зіткнувся Єгипет".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 серпня, Кабінет міністрів Єгипту видав указ про введення в усіх провінціях країни комендантської години, яка буде діяти з 19.00 і до 6 ранку.

До таких заходів уряд вдався після кровопролитних спроб розігнати протести в Каїрі. За останніми даними, внаслідок загострення ситуації в Єгипті загинуло вже понад 500 осіб.

Сьогодні Президент США Барак Обама заявив про скасування спільних військових навчань в Єгипті і засудив насильство в країні.