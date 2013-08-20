Після аварії судна біля Австралії вдалося врятувати більше 100 мігрантів

Раніше повідомлялося, що судно, на борту якого знаходилося більше 100 людей, затонуло з невідомих причин приблизно в 220 кілометрах від Острова Різдва.

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У пошуково-рятувальній операції були задіяні корабель австралійських ВМС, цивільне судно і розвідувальний літак. За останньою інформацією, врятувати вдалося 106 осіб, повідомляє РІА Новости.

Як відзначає агентство, з початку 2013 року на територію Австралії прибуло 18 тисяч біженців, багато з яких припливли на Острів Різдва. У липні уряд припинив приймати нелегальних мігрантів, їх стали відправляти в Папуа-Нову Гвінею.