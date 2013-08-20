Після аварії судна біля Австралії вдалося врятувати більше 100 мігрантів
09:51, 20 серпня 2013Світ
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Більше 100 людей врятовано після аварії судна, на якому мігранти прямували до Австралії, повідомляє агентство Франс Прес.
Врятувати вдалося 106 осіб
Раніше повідомлялося, що судно, на борту якого знаходилося більше 100 людей, затонуло з невідомих причин приблизно в 220 кілометрах від Острова Різдва.
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У пошуково-рятувальній операції були задіяні корабель австралійських ВМС, цивільне судно і розвідувальний літак. За останньою інформацією, врятувати вдалося 106 осіб, повідомляє РІА Новости.
Як відзначає агентство, з початку 2013 року на територію Австралії прибуло 18 тисяч біженців, багато з яких припливли на Острів Різдва. У липні уряд припинив приймати нелегальних мігрантів, їх стали відправляти в Папуа-Нову Гвінею.
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