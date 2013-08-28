НАТО: Причетність влади Сирії до хіматаки підтверджується з кількох джерел

"Інформація, доступна з широкого спектру джерел, указує на сирійський режим як відповідальний за застосування хімічної зброї", - йдеться у прес-релізі за підсумками обговорення дипломатами ситуації в Сирії.

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Про це повідомляє РІА Новости.

Посли назвали неприйнятним застосування владою хімічної зброї і вважають, що інцидент під Дамаском не може залишитися без відповіді, зазначає агентство Рейтер.

"Це явне порушення давно прийнятих міжнародних норм і практик... Відповідальні (за хіматаку) повинні відповісти (за скоєне)", - заявив на прес-конференції в Брюсселі генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Він зазначив, що альянс продовжить пильно спостерігати за ситуацією в Сирії.

"Ми продовжуватимемо консультації і триматимемо ситуацію в Сирії під пильним контролем, а НАТО продовжує надавати допомогу Туреччині і забезпечувати захист південно-східних кордонів альянсу", - зазначається у прес-релізі.

Посли НАТО також назвали "явним порушенням давніх міжнародних норм і практик" збереження владою Сирії запасів хімічної зброї, а її застосування - "загрозою загальному миру і безпеці".

Як повідомляв УНІАН, останніми днями різко загострилася ситуація навколо Сирії. На Заході стали відкрито говорити про можливість військової операції проти цієї країни. Це сталося після того, як низка ЗМІ 21 серпня повідомили про масштабне застосування військами сирійського уряду хімічної зброї у передмісті Дамаска. Стверджувалося, що жертвами атаки стали понад 600 чоловік. Влада Сирії заперечує свою причетність до застосування хімічної зброї. Москва, у свою чергу, заявила, що йдеться про сплановану провокацію.

Західні країни, включаючи США і Велику Британію, скористалися цією непідтвердженою інформацією, щоб відкрито заговорити про можливе військове втручання у сирійський конфлікт в обхід ООН.

Сьогодні, 28 серпня, МЗС Сирії обвинуватив США, Велику Британію і Францію в тому, що вони сприяли застосуванню хімічної зброї терористами.

Разом з тим поінформоване джерело в апараті Ради безпеки РФ повідомило РІА «Новости», що західні країни готували плани військової операції в Сирії ще з минулого року.

Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває вже понад два роки. За даними ООН, за цей час у країні загинуло близько 100 тисяч чоловік. Серед них близько 7 тисяч дітей.