Через Сирію ціна на нафту підскочила до дворічного максимуму

Причиною зростання цін стала загроза авіаудару США, Великобританії і Франції по Сирії.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією агентства Bloomberg.

За два дні WTI тим самим подорожчала на 6,5 долара. За прогнозом банку Societe Generale, інша основна нафтова марка Brent може зрости в ціні з нинішніх 117 доларів за барель до рекордних 150 доларів, якщо війна в Сирії призведе до зриву поставок.

Перспектива конфлікту призводить до того, що ціна на нафту і ринок акцій США йдуть у протилежних напрямках, що у звичайній ситуації відбувається рідко. Наприклад, 27 серпня індекс S&P 500 впав на 1,6 відсотка.

Крім ситуації в Сирії, ринок також прореагував на скорочення обсягів виробництва в Лівії приблизно на одну восьму, або 200 тисяч барелів на добу. Це сталося через масові протести працівників, які вимагають підвищення заробітних плат. крім того, прояви корупції в індустрії поширилися на родовища під управлінням західних компаній - Eni і Repsol.

На минулому тижні запаси бензину в США скоротилися на 1,13 мільйона барелів, у той час як запаси нафти виросли на 2,47 мільйона барелів. Очікується, що на поточному тижні динаміка буде приблизно такою ж.

США, Великобританія і Франція раніше заявили, що готові завдати ударів з повітря по об'єктах в Сирії в якості покарання за застосування хімічної зброї урядом цієї країни. Питання буде розглянуто на засіданні Радбезу ООН увечері 28 серпня. Великобританія винесла на розгляд партнерів по Раді безпеки проект резолюції, що засуджує дії Сирії і дозволяє застосувати силу для захисту громадян цієї країни від хімічної зброї.