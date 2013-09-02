В Японії евакуюють тисячі людей через потужні зливи

За даними національного метеорологічного управління країни, рекомендація стосується 2100 житлових будинків.

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Влада відзначає, що у населеному пункті Така, де було оголошено попередження, є загроза розливу річок, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Водночас у місті Нанао префектури Ісікава попередження про евакуацію у зв'язку із загрозою повеней одержали понад 1,6 тис. осіб (585 житлових будинків).

Влада чекає, що у деяких районах протягом години випаде до 80 мм опадів. До ранку вівторка, за оцінками синоптиків, на Сікоку випаде до 200 мм опадів, на Кюсю - до 150 мм. На південному заході, на північному заході і на північному сході Хонсю очікується до 100 мм опадів.