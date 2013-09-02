В Японії евакуюють тисячі людей через потужні зливи
Влада префектури Хего на заході Японії видала попередження про негайну евакуацію 6,6 тис. осіб через потужні зливи.
За даними національного метеорологічного управління країни, рекомендація стосується 2100 житлових будинків.
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Влада відзначає, що у населеному пункті Така, де було оголошено попередження, є загроза розливу річок, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Водночас у місті Нанао префектури Ісікава попередження про евакуацію у зв'язку із загрозою повеней одержали понад 1,6 тис. осіб (585 житлових будинків).
Влада чекає, що у деяких районах протягом години випаде до 80 мм опадів. До ранку вівторка, за оцінками синоптиків, на Сікоку випаде до 200 мм опадів, на Кюсю - до 150 мм. На південному заході, на північному заході і на північному сході Хонсю очікується до 100 мм опадів.