У Нігері повінь залишила без домівок 24 тисячі людей, є жертви

Нігер, країну з вкрай посушливим кліматом, з початку серпня заливають дощі. Багато річок вийшли з берегів, затопивши обширні райони. В результаті повеней загинуло 13 людей, понад 24 тисячі залишилися без даху над головою.

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Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Бюро з координації гуманітарної допомоги ООН, у столиці країни Ніамеї зруйновано 2120 житлових споруд, знищено 1672 гектари посівів зернових культур.

Влада змогла надати тимчасове житло всім постраждалим від стихії, розмістивши їх у школах і надаючи воду і продукти харчування. Особлива увага в наданні допомоги приділяється тим населеним пунктам, які виявилися відрізаними від зовнішнього світу водою. Це стосується насамперед жителів області Мараді.

Експерти ООН побоюються, що після закінчення сезону дощів Нігер може зазнати "нашестя" сарани - за такої великої кількості опадів створені сприятливі умови для масового розмноження личинок. Зараз у цій західноафриканской країні в розпалі сільськогосподарський сезон.