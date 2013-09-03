США і Японія домовилися про консолідацію дій щодо Сирії

Обидва лідери зійшлися на думці , що застосування хімічної зброї є неприйнятним, і домовилися про тісну співпрацю щодо Сирії.

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При цьому, як повідомляє агентство Кіодо, японський прем'єр побажав своєму американському колезі "продовжити зусилля для того, щоб домогтися резолюції Ради безпеки ООН" з цього питання, повідомляє РІА Новости.

Зі свого боку президент Обама підкреслив важливість відповідного "​​сигналу від міжнародної спільноти" .

Абе назвав звернення Обами до законодавців США "проявом твердої рішучості президента" і підкреслив, що Японія буде уважно стежити за розвитком ситуації.

Необхідність телефонної розмови для уточнення позицій була викликана тим, що, як повідомив у вівторок спікер уряду Японії Есіхіде Суга, у японського прем'єра і американського президента фізично не вийде провести грунтовну бесіду під час саміту "двадцятки" в Санкт -Петербурзі 5-6 вересня через напружений графік.

Загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску, коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Сирійська влада відкинула звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт. Минулого тижня Обама заявив, що прийняв рішення про необхідність вжити військові дії проти режиму в Сирії, а пізніше офіційно вніс на розгляд законодавців відповідну резолюцію. Як очікується, палата представників і сенат проголосують по резолюції щодо Сирії не раніше 9 вересня.