Німеччина і Франція оприлюднили розвіддані про застосування хімзброї в Сирії

Водночас, пише газета Der Spiegel, в німецькому відомстві заявили, що хоча на провину режиму президента Сирії Башара Асада у використанні зброї масового знищення вказує безліч доказів, остаточних доказів цьому поки немає.

На тему: Асад попередив, що в разі удару по Сирії "вибухне" весь Близький Схід

За словами глави Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Герхарда Шиндлера, технічна можливість запустити снаряди з отруйним газом зарин була тільки в урядових військ, пише Лента.ру.

Як підтвердження того, що в передмісті Дамаска застосували зарин, у відомстві назвали симптоми постраждалих, озвучені медиками в телефонній розмові, перехопленій німецькою розвідкою. Застосування хімічної зброї BND пояснила вирішальною битвою за обложений повстанцями Дамаск.

BND також посилається на дані прослуховування телефонної розмови неназваного високопоставленого представника Хізбалли, підтримуючої сирійський уряд, з іранським посольством, в якому член ліванського угруповання стверджує, що Ассад зробив серйозну помилку, застосувавши хімічну зброю.

Раніше свої дані щодо Сирії оприлюднила також французька розвідка. Як повідомляє Reuters, відомство повідомило, що супутникові фотографії свідчать про те, що хімічна атака була здійснена із зони, підконтрольної сирійській владі.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Франції Жан -Марк Айро заявив, що країна має намір ввести санкції проти Сирії за використання хімічної зброї та буде домагатися створення коаліції для військових дій, оскільки дії Дамаска "не можна залишати без відповіді".

Канцлер Ангела Меркель, навпаки, заявила напередодні, що Німеччина готова брати участь в операції проти Сирії тільки в рамках мандата НАТО, ООН чи Євросоюзу. Влада Великобританії раніше відмовилися від участі у військовій операції.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама в суботу направив законодавцям формальний запит на схвалення військової операції. Згідно з проектом резолюції, завданням Пентагону буде позбавити сирійський режим можливості використовувати зброю масового знищення. Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН. Разом з тим , в документі підкреслюється, що врегулювання конфлікту в Сирії може бути тільки політичним.

Загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску, коаліція національної опозиції Сирії стверджу , що кількість жертв становить майже 1,3 тисячі осіб. Сирійські власті відкинули звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.