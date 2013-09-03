Німеччина перегляне справи співробітників концтаборів - BBC

Як заявив міністр юстиції землі Баден-Вюртемберг, що проводить розслідування, із 49 охоронців 30 треба притягти до відповідальності, пердає BBC Україна.

Ці 30 проживають по всій Німеччині, а ще семеро живуть за межами країни. Повідомляється, що їхній вік сягає 97 років.

Аушвіц був найбільшим табором смерті нацистів. Там були замордовані понад 1,1 мільйона людей, більшість з яких були євреями.

Прецедент Дем'янюка

Справа народженого в Україні Івана Дем’янюка дворічної давнини змінила ставлення німецької юстиції до людей, які працювали у таборах смерті.

Пан Дем’янюк помер минулого року. Тоді він саме оскаржував вирок про п’ятирічне ув’язнення за обвинуваченням у співучасті у вбивстві 28 тисяч євреїв в концтаборі Собібор.

Суддя вирішив, що навіть за відсутності прямих доказів, що Іван Дем’янюк здійснював вбивства, його робота у якості працівника концтабору сприяла масовим стратам.

До цього суди Німеччини розглядали справи тільки тоді, коли проти колишніх нацистів були прямі докази участі у вбивствах.

В липні базований в США Центр Симона Візенталя, єврейської організації, яка розслідує злочині нацистських діячів, розпочав у Берліні кампанію щодо пошуку таких утікачів від правосуддя зі слоганом - "Пізно, проте не запізно".

Переглянути всі справи

Розслідування злочинів нацистів в Німеччині проводить управління юстиції Людвігсбурга, що в Баден-Вюртемберзі. Там повідомили, що з 49 охоронців Аушвіцу дев’ять вже померли.

В управлінні повідомили, що вже передають матеріали розслідування до прокуратур земель Німеччини.

Шість справ будуть розглянуті в Баден-Вюртемберзі, сім в Баварії, дві в Саксонії-Ангальті, чотири – в Північній Рейні-Вестфалії, чотири в Нижній Саксонії, дві в Гессе та по одній в Рейнланд-Пфальці, Гамбурзі, Шле́звіг-Гольштайні, Саксонії та Мекленбург-Передній Померанії.

В управлінні заявили, що планують переглянути діяльність всіх співробітників концентраційних таборів та загонів смерті. Робота буде дуже кропіткою та затратною й передбачатиме дослідження в архівах Росії, Білорусі та Бразилії.

В наступні шість місяців управління планує переглянути справи нацистів, які працювали в таборі смерті Майданек на сході Польщі.

Понад 7 тисяч співробітників СС служили в таборовому комплексі Аушвіц-Біркенау в 1940-45 роках, проте тільки кілька сотень були покарані.

Більшість жертв нацистів – євреї, роми й інші – були вбиті в газових камерах. Багато було застрелено, померло від голоду або вбито під час медичних експериментів.