Потужний землетрус в Японії зачепив Токіо і Фукусіму

Землетрус зачепив Токіо і все східне узбережжя острова Хонсю, в тому числі префектуру Фукусіма. Однак жодних пошкоджень аварійна АЕС «Фукусіма-1» не отримала.

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Про це за інформацією Reuters повідомляє Lenta.ru.

У результаті землетрусу ніхто не постраждав. Загрози цунамі немає.

Осередок залягав на глибині 400 кілометрів у Тихому океані, приблизно в 580 кілометрах південь від Токіо.

У березні 2011 року в результаті потужного землетрусу магнітудою 9,0 і цунамі сталася аварія на японській АЕС «Фукусіма-1». Система охолодження реакторів станції вийшла з ладу, що призвело до їх перегріву. Через наслідки аварії влада Японії евакуювала з навколишніх районів понад 160 тисяч жителів. Ліквідація наслідків аварії, як очікують, займе більше 40 років і обійдеться в більш ніж 11 мільярдів доларів.