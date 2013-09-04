У Мексиці жінка мститься за згвалтування, вбиваючи водіїв автобусів

Так, на маршруті, на якому відбулися вбивства, на роботу не вийшла рівно половина водіїв - 10 з 20 осіб. Крім того, в транспортній компанії відзначили, що значно скоротилося і число пасажирів.

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Про це за інформацією Associated Press повідомляє Lenta.ru.

Поліцейські в цивільному їздять на автобусах і проводять догляди , щоб запобігти подальшим вбивствам. Співробітники правоохоронних органів допитали близько 20 свідків і склали фоторобот підозрюваної. Вона або носить перуку, або яскраво фарбує волосся.

З суботи, 31 серпня, в редакції мексиканських газет стали надходити електронні листи від якоїсь людини, представився як «Діана, мисливиця за водіями автобусів». Автор заявляла, що є «знаряддям відплати» за жінок, постраждалих від згвалтувань водіями автобусів у Сьюдад-Хуаресі, пише The Daily Telegraph. «Я та інші жінки переносили свої страждання в тиші, але ми не можемо більше мовчати... Ми стали жертвами сексуального насильства з боку водіїв», - йшлося в листі.

Два вбивства водіїв сталися 28 і 29 серпня. За словами очевидців, обидва рази злочинниця сідала в автобус на зупинці, підходила до водія, діставала пістолет і стріляла йому в голову. Один зі свідків заявив, що жінка перед другим вбивством встигла заявити водієві: «Ви, хлопці, думаєте, що ви такі погані, чи не так? »

У 1990-х - початку 2000-х у Сьюдад-Хуаресі, розташованому в штаті Чіуауа неподалік від кордону з США, зникли більше 100 жінок. Всі вони перед зникненням сідали в автобуси. Тіла багатьох з них були знайдені в пустельних місцях зі слідами згвалтувань. У зв'язку з убивствами було затримано кілька водіїв автобусів, але вони так і не були засуджені.