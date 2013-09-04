У Латвії піймали місцевого "Рембо", який пограбував СТО і викрав машину поліції (фото)

Поліція затримала "Резекненського стрілка" Ральфа Токахо, який пограбував автосервіс і більше ніж півтора тижні перебував у бігах.

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За неофіційною інформацією, Токахо, якого в пресі порівнювали з Рембо, був поранений в плече, після чого був затриманий в садовому будиночку на околиці Резекне, повідомляє mixnews.lv.

Зараз Токахо знаходиться в Резекненській лікарні під охороною, де його готують до операції.

Як повідомлялося раніше, розшук чоловіка 1965 р.н. був оголошений 23 серпня після того, як він, погрожуючи мисливським обрізом, зв'язав працівників одного з автосервісів Резекне і викрав автомашину Audi Q7. Автомобіль, який їхав із шаленою швидкістю помітили дорожні поліцейські.

Водій не підкорився їхнім вимогам зупинитися і спробував сховатися, але не впорався з керуванням автомобілем і зазнав аварію. На місці ДТП, погрожуючи поліцейським, Токахо захопив поліцейський автомобіль і продовжив втечу. Зупинити злочинця не змогли навіть постріли по автомашині.

Для пошуків Токахо був задіяний вертоліт і оголошена операція "Капкан", проте зловити злочинця по гарячих слідах поліції так і не вдалося. За деякими даними Токахо попрямував до кордону з Росією, раніше також повідомлялося, що зловмисник міг перетнути кордон, тому Токахо вже встигли оголосити в міжнародний розшук.

Ральф Токахо має кілька судимостей за грабіж і востаннє вийшов з в'язниці навесні цього року, де відсидів 6,5 років.