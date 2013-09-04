В Афганістані поліцейські випадково вбили шістьох дітей гранатометом

За версією слідства, поліцейські відправилися глушити рибу з гранатометом. У якийсь момент один з пострілів зрикошетив від води в напрямку протилежного берега, де в цей час купалися діти. В результаті вибуху шестеро дітей у віці від 10 до 14 років загинули на місці, ще двоє отримали поранення.

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Про це за інформацією Agence France-Presse повідомляє Lenta.ru.

Слідство визнає, що вбивство було ненавмисним, однак передбачуваних винуватців затримали і вже передали в руки військової прокуратури. Президент Афганістану Хамід Карзай подзвонив родичам загиблих і передав їм свої співчуття, запевнивши що винні будуть покарані.

Як відзначає агентство, афганці нерідко використовують для риболовлі вибухівку, ручні гранати та електрогенератори, що представляє серйозну небезпеку як для самих рибалок, так і для оточуючих.