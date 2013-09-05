У Тайвані камінь розміром з вантажівку впав за метр від машини (відео)

Відеореєстратор, встановлений в автомобілі, який їхав позаду, записав, як на Toyota падає селевий потік бруду і каміння.

На тему: У Криму після сильного дощу на дороги зійшли селі

Після цього з розташованої поруч скелі на дорогу впав багатотонний камінь.

На щастя, водій встиг загальмувати, і камінь вагою в кілька тонн зупинився за метр від машини. Дивом ніхто не постраждав.

Відео: Youtube