У Тайвані камінь розміром з вантажівку впав за метр від машини (відео)
07:55, 05 вересня 2013Світ
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У Тайвані в місті Badouzi на дорогу зійшов зсув. Величезний камінь ледь не розчавив машину з людьми.
Відеореєстратор, встановлений в автомобілі, який їхав позаду, записав, як на Toyota падає селевий потік бруду і каміння.
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Після цього з розташованої поруч скелі на дорогу впав багатотонний камінь.
На щастя, водій встиг загальмувати, і камінь вагою в кілька тонн зупинився за метр від машини. Дивом ніхто не постраждав.
Відео: Youtube
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