У Криму після сильного дощу дороги позаливало селями

Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління ДСНС, інформація про першу подію надійшла до служби порятунку від очевидців о 6.50. «На дорозі застрягли автобус "Ікарус" з громадянами Туреччини, мікроавтобус і легковий автомобіль "Форд". Довжина селевого потоку - 60-70 метрів, висота 40 см. Співробітники ДАІ перекрили трасу Ялта-Севастополь. Рух транспорту здійснювався в об'їзд іншою дорогою», - говориться в прес-релізі.

На місці події працювала оперативна група ДСНС і три трактори. О 10.20 рух транспорту на трасі було відновлено.

Подібна ситуація склалася на дорозі Ялта-Форос-Гончарне в районі Байдарських воріт. На дорожнє полотно впродовж 2 км зійшли кілька селевих потоків. Вони ускладнили рух транспорту для туристів, які відвідують Храм Воскресіння Христова у Форосі. У деяких місцях нанос каменів становив 50-60 см. На місці події працювала оперативна група ДСНС, 2 одиниці техніки і пожежно-рятувальний автомобіль.

Об 11.30 рух на дорозі Ялта-Форос-Гончарне відновлене.