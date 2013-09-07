Більшість французів і німців проти операції в Сирії

Як пише газета Le Figaro, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Французьким інститутом громадської думки (IFOP).

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Дослідження показало, що у вересні населення Франції ставиться до перспективи удару по Сирії більш скептично , ніж у в серпні. Частка респондентів, які виступають проти участі Франції, зросла за цей час на дев'ять процентних пунктів - з 59 до 68 відсотків; тих, хто виступає проти іноземного втручання взагалі, стало більше на 19 процентних пунктів - 45 і 64 відсотків відповідно, повідомляє Lenta.ru.

Le Figaro зазначає, що настрої більшості респондентів категорично розходяться з позицією, яку зайняв щодо сирійського питання президент Франції Франсуа Олланд. Влада країни оголосила війська сирійського президента Башара Асада винними у використанні хімічної зброї і пообіцяла підтримати військову операцію, яку хочуть почати США.

Раніше у вересні розвідувальні служби Франції та Німеччини слідом за американцями заявили, що у них є докази відповідальності урядових військ Сирії за хімічну атаку, що сталася в передмісті Дамаска 21 серпня. При цьому німці, як показало останнє опитування IFOP теж виступають проти інтервенції: проти початку операції в Сирії виступають 63 відсотки опитаних, а проти участі у ній ФРН - 77 відсотків.

Опитування IFOP проводилося на замовлення Le Figaro у Франції 4-6 вересня, а в Німеччині - 2-5 вересня. Соціологами опитано 972 французів і 1003 німця.

Питання про можливу інтервенцію до Сирії викликало у світовому співтоваристві розбіжності. США активно виступають за початок операції, хоча, як з'ясували соціологи, ідею інтервенції схвалюють лише 36 відсотків американців, а 51 відсоток виступає проти. Влада Росії критикує позицію Вашингтона, а докази провини уряду Асада в хімічних атаках вважають непереконливими. 6 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі початку міжнародної операції Москва підтримає Дамаск .