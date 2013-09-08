Сирійська армія наступає на захоплене ісламістами християнське місто

За офіційними даними, наразі в місті перебуває близько 2 тисяч озброєних членів ісламістських угруповань Джабхатан-Нусра і Ліва-аль-Іслам, передає РІА Новости.

Непримиренні ісламісти атакували Маалюля в четвер. Після двох днів боїв у суботу армія відступила і вийшла з міста, забезпечивши прикриття для втечі з нього мирних громадян.

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«Бойовики зайняли позицію в гірській частині міста, звідти снайпери ведуть вогонь, вони перебувають у монастирі Святої Теклі - готелі Сатир», - заявив командувач операцією, офіцер сирійської армії.

Він зазначив, що складність операції полягає в тому, що військові не мають права вести вогонь з танків і гармат по культових спорудах, незалежно від конфесії, до якої вони належать.

За словами військових, в суботу велика частина мирних жителів покинула місто, однак вони не виключають, що якась їх частина перебуває в заручниках у ісламістів.