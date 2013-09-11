Віце-спікера британського парламенту звинуватили у зґвалтуванні

Як повідомляє британська телерадіомовна корпорація ВВС, у вівторок представники прокуратури заявили, що Евансу висунуті звинувачення в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях.

Всього звинувачення включає вісім пунктів правопорушень, які, імовірно, були здійснені Евансом в період з 2003 по 2013 рік. Жертвами парламентарія за цей час стали семеро людей, пише РІА Новости.

"Я можу підтвердити, що подам у відставку з поста віце-спікера (Палати громад)", - заявив Еванс журналістам після пред'явлення звинувачень. При цьому він додав, що має намір продовжити роботу як депутат.

За даними видання Guardian, у вівторок вранці поліція графства Ланкашир заарештувала Еванса після отримання скарги від двох осіб про сексуальні домагання з боку віце-спікера. Парламентарій з'явився на допит в поліцейський відділок міста Престон і заявив журналістам, що подасть у відставку, якщо йому будуть пред'явлені офіційні звинувачення у скоєнні цих злочинів.

Очікується, що перші слухання в суді у справі Еванса пройдуть 18 вересня.

Це не перший випадок, коли Евансу пред'являють звинувачення в скоєнні злочинів сексуального характеру. Поліція затримувала парламентарія вже два рази в травні і в червні. Тоді ЗМІ повідомляли, що жертвами Еванса, який у 2010 році публічно зізнався в гомосексуалізмі, були чоловіки.