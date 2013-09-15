Іспанія відмовила Каталонії в проведенні референдуму про відокремлення

У січні 2013 року парламент Каталонії прийняв декларацію про суверенітет. За незалежність проголосували 85 депутатів, 41 виступив проти і лише двоє утрималися. Це рішення створює прецедент, на основі якого Каталонія планує в 2014 році провести референдум. У травні Конституційний суд Іспанії задовольнив запит центрального уряду Іспанії про призупинення дії каталонської декларації, повідомляє РІА «Новости».

На тему: Каталонія ухвалила декларацію про свій суверенітет

«Об`єднуючі нас зв`язки не можуть бути розірвані без величезних фінансових втрат», - зазначив глава кабінету міністрів у листі-відповіді Масу. Послання Рахоя стало офіційною відповіддю на висунуту в липні ініціативу. Згідно з державним законодавством, правом проводити референдум володіє лише центральний уряд.

На частку Каталонії припадає близько чверті ВВП Іспанії. При цьому місцева влада і частина жителів висловлюють невдоволення перерозподілом доходів, які після сплати податків повертаються в регіон у вигляді субсидій або інвестиційних програм.