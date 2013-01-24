Каталонія ухвалила декларацію про свій суверенітет

Парламентарі затвердили резолюцію, за якою населення має право вирішувати питання про статус Каталонії. “За” проголосували 85 депутатів із 135, повідомляє EuroNews.



Президент Каталонії Артур Мас ще до початку голосування назвав це рішення винятковим:“Це буде історичне голосування. Воно, можливо, не розв‘яже наші проблеми за 24 години, але вкаже нам дорогу до нашої мети”.

Правоцентристська Народна партія виступає проти відокремлення Барселони від Мадрида. Говорить Алісія Санчес Камачо: “Більшість каталонців не хочуть незалежності, не хочуть відокремлення та розвалу країни. Ви кидаєте виклик іспанському уряду”.

Хоча декларація про суверенітет має лише символічне значення, уряд Маса відчуває підтримку каталонців. Минулого вересня у традиційному марші за незалежність провінції на вулиці вийшли майже 1,5 мільйони людей.