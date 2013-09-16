Стали відомі подробиці підйому затонулого лайнера Costa Concordia

У неділю в зоні події біля італійського острова Джильо (обл. Тоскана) була погана погода, але сьогодні синоптики обіцяють значні поліпшення погодних умов, передає ІТАР -ТАСС.

Вартість операції, яку оплачує компанія-судновласник "Коста крочере", досягає 600 млн євро. Це найбільша подібна операція в світі. Її здійснюють американська компанія "Титан Сальваж" і італійська "Мікопері". В операції буде задіяно 500 осіб.

За словами голови Департаменту цивільного захисту та надзвичайного комісара з ліквідації наслідків аварії корабля Франко Габріелла, терміни можуть бути перенесені тільки через хвилювання на морі. Вся операція, яка передбачає розворот корпусу корабля та приведення його у вертикальне положення, займе, за оцінками, 10-12 годин.

Перші 5-6 годин будуть найбільш небезпечними у всій операції. У разі, якщо судно з пробоїнами в корпусі перевернеться, з'явиться загроза серйозних наслідків для навколишнього середовища. Дно у Джильо є заповідною з точки зору морської флори і фауни зоною. Крім того, якщо "Конкордіа", що лежить на боці на рифах, піде під воду, її підйом обійдеться ще дорожче і забере більше часу.

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Лайнер "Коста Конкордіа" вагою 114 тис тонн і довжиною корпусу 300 м планується розгорнути за допомогою сталевих канатів і поставити на штучну платформу, встановлену на глибині 30 м. Для того, щоб привести корпус у вертикальне положення, на ньому буде закріплено 15 спеціальних контейнерів. Якщо цей етап пройде вдало, то наступним кроком стане буксирування лайнера в один з найближчих портів. Однак, за заявами фахівців, почати рухати судно можна буде не раніше весни майбутнього року. Розкішний дев'ятіпалубний лайнер з кількома басейнами повністю проіржавів і являє жалюгідний вигляд.

Нагадаємо, лайнер "Коста Конкордіа", що здійснював круїз по Середземномор'ю з 4,2 тис. пасажирів і членів екіпажу на борту, в ніч на 14 січня 2012 напоровся на риф, занадто близько підійшовши до берега. У результаті ряду обставин, в тому числі затримки евакуації, загинули 32 людини. Тіла двох так і не були виявлені. Фахівці мають намір продовжити їх пошук, коли " Конкордіа" буде в повній безпеці.

Головним винуватцем події вважається капітан Франческо Скеттіно, над яким йде судовий процес з цілого ряду звинувачень, в тому числі в ненавмисному вбивстві.