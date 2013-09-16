Почалися роботи з підйому лайнера Costa Concordia (відео)

Фахівці готувалися до операції майже півтора року. Судно вагою 114 тонн планується зняти з мілини за 10-12 годин. Однак успіх операції багато в чому залежатиме від погодних умов, повідомляє Russia Today.

Перші 5-6 годин вважаються найбільш небезпечними у всій операції. Якщо судно з пробоїнами в корпусі перевернеться, з'явиться загроза серйозних наслідків для навколишнього середовища.

В операції з підйому Costa Concordia бере участь 500 чоловік на 6 вантажних судах. Лайнер буде поставлено у вертикальне положення за допомогою опор та повітряних подушок. Повідомляється, що ця операція розділена на 3 основні фази. Всього ж підйом судна складається з 10 етапів. Друга фаза почнеться навесні 2014 року. Costa Concordia буде відбуксирувано до порту, а на останньому етапі, приблизно через 5 років, корабель повністю утилізують.

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13 січня 2012 року круїзний лайнер Costa Concordia, на борту якого знаходилися більше 4 тис. осіб, наскочив на рифи біля берега, отримав пробоїну і почав потопати. В результаті краху лайнер завалився на бік. Жертвами трагедії тоді стали 32 людини. Багато пасажирів самі стрибали у крижану воду і у непроглядній пітьмі намагалися дістатися берега. У деяких було пізніше зафіксовано посттравматичний синдром, який триває досі.

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