Через витік газу у Великобританії постраждало більше 60 осіб

Інцидент стався в передмісті Саутгемптона близько 17.00 вівторка за місцевим часом, повідомляє РИА Новости з посиланням на телерадіокорпорацию Бі-бі-сі.

Витік газу стався в одній з морозильних установок продуктового магазину Sainsbury's. Газ не є отруйним, повідомляє Бі-бі-сі.

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Кілька сотень співробітників і відвідувачів магазинів були евакуйовані з будівлі. Медична допомога на місці події була надана 62 людям, одна людина була госпіталізована.