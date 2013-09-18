Через витік газу у Великобританії постраждало більше 60 осіб
08:19, 18 вересня 2013Світ
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Кількість постраждалих в результаті витоку газу в торговому центрі в Великобританії перевищило 60 осіб.
Через витік газу у магазині в Великобританії постраждали люди
Інцидент стався в передмісті Саутгемптона близько 17.00 вівторка за місцевим часом, повідомляє РИА Новости з посиланням на телерадіокорпорацию Бі-бі-сі.
Витік газу стався в одній з морозильних установок продуктового магазину Sainsbury's. Газ не є отруйним, повідомляє Бі-бі-сі.
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Кілька сотень співробітників і відвідувачів магазинів були евакуйовані з будівлі. Медична допомога на місці події була надана 62 людям, одна людина була госпіталізована.
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