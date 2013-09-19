Стас Михайлов і Алсу візьмуть участь у новому записі гімну Росії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу Управління культури міністерства оборони РФ.

У повідомленні йдеться, що перший день роботи над оновленим гімном пройде 23 вересня на "Мосфільмі". Планується зробити дві версії - класичну і сучаснішу. У запису класичної версії візьмуть участь артисти Ансамблю пісні і танцю імені Александрова - музиканти оркестру, артисти хору і солісти Борис Дьяков, Вадим Ананьєв і Владислав Голіков.

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"Черговий запис гімну країни – надзвичайно важлива історична подія, дуже важлива для пропаганди головних символів Вітчизни. Нагадаю, відповідно до рішення міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, гімн тепер повинен щодня виконуватися військовослужбовцями в кожній військовій частині на всій території країни", - наводяться в повідомленні слова начальника управління культури міністерства оборони Росії Антона Губанкова.

Інформація про те, що буде проведено перезапис гімну Росії, з'явилася в ЗМІ в серпні цього року. Ансамбль імені Александрова, засновник якого, Олександр Александров, є автором музики гімну Радянського Союзу, а потім і Росії, записував офіційну версію гімну в 2004 році. У 2013 році колектив святкує 85-річчя.