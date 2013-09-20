У Білорусі міліціонерам заборонили курити
21:36, 20 вересня 2013Світ
760
Співробітникам білоруської міліції заборонили курити у форменому одязі
У Білорусі міліціонерам у формі не можна курити/ Фото: Sreda-online.ru
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на МВС Білорусі.
"Адміністративні будівлі ОВС, з'єднань і військових частин внутрішніх військ, прилеглі до них території вважаються вільними від куріння зонами. Співробітникам і військовослужбовцям слід відмовитися від споживання тютюнових виробів у форменому одязі", - йдеться в повідомленні з посиланням на наказ міністра внутрішніх справ № 424.
На тему: Тютюн стане нелегальним, як і всі інші наркотики - експерт
Порушники цих вимог можуть залучатися до дисциплінарної або адміністративної відповідальності, пояснили в МВС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter