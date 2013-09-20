У Білорусі міліціонерам заборонили курити

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на МВС Білорусі.

"Адміністративні будівлі ОВС, з'єднань і військових частин внутрішніх військ, прилеглі до них території вважаються вільними від куріння зонами. Співробітникам і військовослужбовцям слід відмовитися від споживання тютюнових виробів у форменому одязі", - йдеться в повідомленні з посиланням на наказ міністра внутрішніх справ № 424.

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Порушники цих вимог можуть залучатися до дисциплінарної або адміністративної відповідальності, пояснили в МВС.