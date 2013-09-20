Росія хоче, щоб ЄС вирішував проблему дискримінації російськомовних у Прибалтиці

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і друку МЗС Росії, про це сказав уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії і верховенства прав Костянтин Долгов у Таллінні на Сьомій регіональній конференції російських співвітчизників країн Прибалтики.

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Долгов заявив, що Євросоюз і США, які з таким ентузіазмом просувають права людини за своїми межами і які часом хворобливо реагують на явні або навіть гадані їх порушення в третіх країнах, абсолютно спокійно ставляться до ганебної проблеми масового безгромадянства в Латвії та Естонії.

«Ситуація, коли у значної частини населення цих країн немає основоположних політичних і деяких соціально-економічних прав, не може вважатися прийнятною з будь-якого погляду. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що «негромадяни» в Латвії та Естонії позбавлені виборчого права, але водночас у цих країнах враховується загальна кількість жителів при визначенні кількості депутатських місць у Європарламенті. Сподіваємося, що Євросоюз, нарешті, опікуватиметься цією проблемою. Триматимемо це питання в полі зору в контексті майбутніх в 2014 р. виборів до Європарламенту», - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що спостерігається дискримінація російськомовного населення як мовної меншини.

За його словами, в Латвії та Естонії цілеспрямовано проводяться реформи, спрямовані на витіснення російської мови із системи освіти. Відбувається звуження російськомовного освітнього простору і в Литві. При цьому уряди цих країн не тільки ігнорують кількість російськомовного населення і компактний характер його проживання, а й вдають, що не помічають стурбованості з приводу своєї політики в мовній сфері, яку неодноразово висловлювали авторитетні міжнародні організації, зокрема ООН, Рада Європи та ОБСЄ, додав він.