На Китай насувається тайфун "Усагі", оголошено найвищий рівень небезпеки
10:48, 21 вересня 2013Світ
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Китайські метеорологи оголосили про найвищий - червоний - рівень небезпеки через наближення тайфуну «Усагі»
На Китай налетить потужний тайфун
Як передає РІА Новости, про це сказано у повідомленні на сайті Державного метеоцентру КНР.
За даними метеорологів, Китай очікує один з найсильніших тропічних штормів в цьому році. Пориви вітру сягають швидкості 55 метрів секунду.
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Станом на 11.05 місцевого часу, тайфун знаходився в 135 кілометрах на південний схід від Тайваню. Зі швидкістю 20 кілометрів на годину він просувається в бік узбережжя південно-східної китайської провінції Гуандун. Очікується, що райони материкового Китаю опиняться під впливом тайфуну вже в другій половині дня неділі.
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