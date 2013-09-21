На Китай насувається тайфун "Усагі", оголошено найвищий рівень небезпеки

Як передає РІА Новости, про це сказано у повідомленні на сайті Державного метеоцентру КНР.

За даними метеорологів, Китай очікує один з найсильніших тропічних штормів в цьому році. Пориви вітру сягають швидкості 55 метрів секунду.

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Станом на 11.05 місцевого часу, тайфун знаходився в 135 кілометрах на південний схід від Тайваню. Зі швидкістю 20 кілометрів на годину він просувається в бік узбережжя південно-східної китайської провінції Гуандун. Очікується, що райони материкового Китаю опиняться під впливом тайфуну вже в другій половині дня неділі.