У Греції звільнили п’ятьох начальників поліції за зв’язки з неонацистами

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Міністерство громадського порядку і захисту громадянина повідомило, що керівники поліцейського спецназу, підрозділу внутрішньої безпеки, підрозділи боротьби з організованою злочинністю, підрозділу по зброї і вибухових речовинах, а також мотогруппи швидкого реагування сьогодні були переведені на інші посади. Приводом для цього стало розслідування, розпочате після появи в пресі в минулі вихідні публікацій про те, що поліцейські сприяли неонацистам з "Золотої зорі" в кримінальній діяльності. Також подали у відставку, посилаючись на особисті причини, начальники регіональних підрозділів поліції Південної та Центральної Греції.

На тему: Україну можуть позбавити очок у турнірній таблиці відбору на ЧС з футболу

Справу доручено поліцейській службі внутрішньої безпеки. Як повідомило міністерство, глава відомства Нікос Дендіас "наполягає на розслідуванні, щоб не було ні найменшої тіні на поліцейському корпусі".

Крім того, міністерство національної оборони почало своє власне розслідування у зв'язку з повідомленнями місцевих ЗМІ про те, що члени "Золотої зорі" неофіційно отримували підготовку і навчалися володінню зброєю офіцерами спеціальних підрозділів грецької армії.

20 вересня грецька влада погодилися ліквідувати "Хрісі Авгі". Уряд оголосив, що має намір вивчити діяльність неонацистської партії, спираючись на антитерористичний закон, і готує поправки до законодавства, щоб позбавити партію неонацистів державних субсидій на партійні кампанії, якщо її парламентарії будуть звинувачені в серйозних правопорушення.

На тему: Безробіття серед молоді в Греції досягло 60%

На тлі невдоволення населення заходами жорсткої економії "Хрісі Агві" набрала 7% голосів на загальних виборах минулого року і отримала 18 місць в парламенті країни.

Опитування громадської думки показують, що ультраправа партія залишається третьою за популярністю політичною силою республіки. Опитування соціологічної компанії Pulse, проведене на початку вересня, свідчило про те, що неонацистів підтримує 15 % потенційних виборців, два інших дослідження громадської думки дали інші цифри: 8,3 % і 10,8 %. Проте перше ж опитування, проведене після вбивства антифашиста, продемонструвало, що популярність ультраправих почала знижуватися. За даними соціологічної компанії Metron-Analysis, "Хрісі Агві" зараз підтримує майже 7,5 % електорату (порівняно з 19,6 % у правоцентристської Нової демократії та 19,8 % у головної опозиційної Коаліції лівих радикальних сил (СІРІЗА).