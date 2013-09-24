Американець виграв у лотерею $ 400 мільйонів

Представники оргкомітету лотереї оголосили, що пред'явник виграшного квитка вирішив зберегти своє ім'я в таємниці.

При цьому житель Південної Кароліни розповів організаторам, що придбав щасливий квиток, зупинившись на одній їх заправок, щоб купити дружині хот-дог, повідомляє «Лента.ру» з посиланням на Reuters.

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У магазині при заправці хот-догів не виявилось, і тоді він вирішив витратити 20 доларів на лотерейний квиток. За словами власника джекпоту - четвертого за величиною в історії США, лотерейний квиток він придбав вдруге в житті.

За умовами лотереї Powerball, переможець може або одержувати всю виграну суму частинами протягом 29 років, або погодитися на одноразову виплату, втративши при цьому частину коштів. Якщо житель Південної Кароліни обере другий варіант отримання виграшу, він може розраховувати на 233 млн. доларів.