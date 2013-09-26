Фінський банкір запропонував з`єднати тунелем Гельсінкі і Таллінн

Хеленіус, виступаючи на бізнес-конференції в Таллінні, зазначив, що ”естонський ринок дуже малий, тому великого припливу зарубіжного капіталу тут ніколи не буде”.

Найшвидшим вирішенням проблем Естонії Хеленіус вважає тунель між Таллінном і Гельсінкі, який зробив би Таллінн частиною багатої метрополії з двохмільйонним населенням, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Postimees.

На тему: Україна активізує будівництво Бескидського тунелю

”Це найшвидший для Естонії спосіб досягти рівня життя Фінляндії. Також вирішилася б проблема доступу, так як авіасполучення в Гельсінкі - одне з кращих в Європі, а поїздка з Гельсінкі до Таллінна зайняла б усього 30 хвилин”, - упевнений Хеленіус.

За його словами, вартість тунелю склала б приблизно 4 мільярди євро, ймовірно, частину коштів виділив би Євросоюз.

Згідно з результатами попередніх досліджень, протяжність тунелю між Гельсінкі і Таллінном, залежно від вибору траси, повинна бути не менше 60-80 кілометрів, з яких 50-70 кілометрів пройдуть під водою по дну Фінської затоки.