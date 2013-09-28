Правозахисники розкритикували резолюцію СБ ООН стосовно Сирії

Базована в США міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) піддала критиці ухвалену напередодні резолюцію Ради безпеки ООН по Сирії, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Ця резолюція не забезпечує правосуддя щодо хіматакі, жертвами якої стали сотні дітей, а також інших жертв злочинів у країні", - сказав Болопьон. Він зазначив, що організація вимагає притягнути до відповідальності "всіх відповідальних за масові вбивства в Сирії".

Раніше HRW поклала відповідальність за застосування хімічної зброї під Дамаском 21 серпня на владу Сирії.

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Резолюція, яка зобов'язує владу і опозицію Сирії виконувати план ліквідації її хімзброї, прийнята одноголосно 15-ма країнами-членами РБ ООН увечері в п'ятницю.

Сирія давно звинувачує деякі сусідні країни і західні держави у підтримці терористів і екстремістів в Сирії, у тому числі в постачаннях озброєнь.