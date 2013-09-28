ЗМІ: В Естонії для диких тварин над шосе побудують міст

Дикі тварини зможуть перетинати жваве шосе між Таллінном і Тарту без особливих ризиків для життя через звичне для себе середовище існування - зелений екологічний міст, який відкриється в листопаді, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Postimees.

Йдеться про спорудження мосту над шосе, в якому прокладенj своєрідний коридор, покритий місцевої грунтом. Шар грунту товщиною 50-60 сантиметрів дозволить провести озеленення моста або, як його назвали в Естонії, "екодука". Відрізок шосе між селищами Арувалла і Козі обраний тому, що тут проходить коридор міграції лосів.

"Лосі мігрують сезонно в напрямку північ-південь. Восени - на північ на зимові пасовища, а навесні - до боліт центральної частини Естонії. Маршрут пересування лосів на цій ділянці виявлено завдяки місцевими мисливцям, біологам, які брали участь в оцінюванні впливу проекту на навколишнє середовище, а також місцевим жителям", - сказав завідувач службою навколишнього середовища департаменту шосейних доріг Віллу Люкка.

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Місцеві види чагарників і дерев на мосту будуть висаджені вже цієї осені, а частина посадочних робіт залишиться провести наступної весни. Люкка зазначив , що зовнішній вигляд екодука повинен бути максимально природним: дикі тварини приймуть його тільки в тому випадку, якщо при пересуванні через міст вони будуть сприймати його як своє звичне середовище перебування.

"Екодук не повинен здаватися диким тваринам штучним спорудженням. Так, наприклад, коридор не повинен розташовуватися на занадто крутій височини, а по інший бік екодука має бути видно ліс, у бік якого можна рухатися", - сказав Люкка.