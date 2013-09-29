Космічний корабель «Сігнус» пристикувався до МКС

Під час стикування італійський космонавт Лука Пармітано і американець Карен Найберг за допомогою 17-метрового маніпулятора захопили «Сігнус» і закріпили його 16 болтами до стикувального вузла. Як відзначає РІА Новости, посеред процедури один з двигунів маніпулятора «забуксував», однак фахівці NASA швидко усунули недолік, повідомляє Lenta.ru.

Приватна вантажівка доставила на борт 700 кілограмів їжі, води, одягу і наукового обладнання. Розвантаження астронавти планують почати в понеділок, 30 вересня. Всього «Сігнус» пробуде в стикуванні майже місяць, після чого його завантажать сміттям і спалять в атмосфері Землі.

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Перед з'єднанням з МКС «Сігнус» провів на орбіті майже 10 днів, куди його вивела ракета-носій «Антарес», також розроблена Orbital Science. Стиковка повинна була пройти ще 22 вересня, проте через збій у системі вантажівки її відклали.

Всього, згідно з контрактом NASA і Orbital Science на 1,9 мільярда доларів, «Сігнус» здійснить ще 10 польотів до МКС протягом найближчих трьох років. Він повинен буде доставити на станцію 20 тонн вантажу.

«Сігнус» став другим приватним кораблем, який зістикувався з міжнародною космічною станцією. Першими були американці з компанії SpaceX, які в травні 2013 року відправили до МКС вантажний корабель Dragon.