Сенат США затвердив оборонний бюджет

Конгрес США остаточно затвердив оборонний бюджет держави на 2008 фіскальний рік у розмірі 696,4 мільярдів доларів. Як повідомляє АР, у п`ятницю Сенат 90 голосами проти трьох прийняв законопроект. Раніше в середу документ затвердила палата представників 370 голосами проти 49. Документ відправлений на підписання президентові США Джорджу Бушу.

Бюджет включає 507 мільярдів доларів на поточні витрати міністерства оборони США, а також 189,4 мільярда доларів на фінансування військових операцій в Іраку й Афганістані.

Як і очікувалося, на реалізацію проекту системи протиракетної оборони в Європі конгресмени виділили 225 мільйонів доларів, що на 85 мільйонів менше, ніж запрошувала адміністрація Білого дому.

Крім того, законодавці схвалили збільшення на 3,5 відсотка платні для всіх категорій американських військових і дозволили наступного року збільшити чисельність сухопутних військ на 13 тисяч солдатів, а військ морської піхоти - на дев`ять тисяч солдатів.

Фактично законопроект повністю задовольнив бюджетний запит президента США.