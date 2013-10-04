У Греції закінчився суд над депутатами неонацистської "Золотої зорі"

Під підписку про невиїзд звільнено з-під варти трьох депутатів грецького парламенту, що представляють ультраправу партію "Золота зоря".

Рішення звільнити депутатів ухвалили після 18-годинного засідання суду щодо справи зарізаного неонацистами грецького репера-антифашиста Павлоса Фіссоса.

Представник партії Ільяс Касідіаріс і його колеги Ільяс Панагіотарос і Нікос Мікос вибігли із суду під крики "браво" від їхніх прихильників, що стояли впродовж усього засідання під стінами суду.

Депутати розштовхали журналістів перед тим, як викликати таксі, пише Reuters.

"Ми не відступимо!, - кричав Мікос. - Ви можете зупинити нас лише кулями, але навіть з могили ми піднімемося!".

Це перший суд, що відбувся над парламентарями Греції за останні півстоліття - з часів режиму Чорних полковників.

"Золота зоря" має 18 місць з 300 у парламенті Греції. Її з пересторогою сприймають навіть інші європейські націоналістичні партії - вона не входить до Євронату (загальноєвропейської організації ультраправих партій).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Греції за зв'язки з неонацистами звільнили п'ятьох начальників поліції.