Учасник "Чорних пантер" помер через три дні після звільнення з в'язниці

Причиною смерті 71-річного Уоллеса став рак печінки, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Херман Уоллес, який відбував у в'язниці Луїзіани довічне ув'язнення з 1974 року, 2 жовтня вийшов з в'язниці. Суд Луїзіани прийняв рішення про звільнення ув'язненого у зв'язку з порушенням його конституційних прав. У числі іншого суд зазначив, що в число присяжних, які приймали рішення у справі Уоллеса, не допускали жінок, що суперечить конституції США, що гарантує всім громадянам США рівність перед законом.

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Уоллес подав прохання про звільнення в червні 2013 року, після того, як у нього був діагностований рак у термінальній стадії. Проте влада Луїзіани не задовольнили його прохання.

Колишній член «Чорних пантер» був засуджений до довічного ув'язнення в 1974 році за причетність до вбивства охоронця в Луїзіанської в'язниці, відомої під назвою «Ангола», де Уолллес відбував покарання за збройне пограбування.

Разом з Уоллесом були засуджені двоє його сусідів по камері. Один з них, Роберт Кінг, був звільнений в 2011 році. Другий, Альберт Вудфокс, продовжує відбувати покарання в одиночній камері.

Жоден з трьох засуджених не визнав своєї провини. Як пише The Guardian, Уоллес вважав, що звинувачення у вбивстві було пов'язано з активністю засуджених у в'язниці «Ангола», відомої своїм суворим режимом.

Так, Уоллес разом з кількома сусідами по камері заснував у в'язниці осередок організації «Чорна пантера», а також займався боротьбою за поліпшення умов утримання ув'язнених, влаштовуючи страйки і акції протесту.

На думку його адвокатів, вирок йому було винесено неправомірно, оскільки прямих доказів вини Уоллеса не існувало, а ув'язнені, які давали свідчення, згодом від них відмовилися.