США та ЄС скасували переговори про вільну торгівлю через бюджетну кризу

Як передає ВВС Україна, наступного тижня група американських експертів та чиновників планувала відбути до Брюсселя, аби продовжити переговори щодо угоди про вільну торгівлю.

Однак у Вашингтоні заявили, що за нинішньої ситуації не всі експерти можуть взяти участь у переговорах.

Раніше президент Обама був вимушений скасувати своє турне країнами Південно-Східної Азії.

Раніше, 1 жовтня, Конгрес США не зміг ухвалити бюджет країни, після чого понад 700 тисяч працівників бюджетної сфери відправили у неоплачувану відпустку.