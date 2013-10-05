США та ЄС скасували переговори про вільну торгівлю через бюджетну кризу
12:22, 05 жовтня 2013Світ
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Переговори про вільну торгівлю між США та Євросоюзом призупинені у зв'язку із бюджетною кризою у Сполучених Штатах
Як передає ВВС Україна, наступного тижня група американських експертів та чиновників планувала відбути до Брюсселя, аби продовжити переговори щодо угоди про вільну торгівлю.
Однак у Вашингтоні заявили, що за нинішньої ситуації не всі експерти можуть взяти участь у переговорах.
Раніше президент Обама був вимушений скасувати своє турне країнами Південно-Східної Азії.
Раніше, 1 жовтня, Конгрес США не зміг ухвалити бюджет країни, після чого понад 700 тисяч працівників бюджетної сфери відправили у неоплачувану відпустку.
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