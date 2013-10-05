Справу про вбивство співака Ігоря Талькова здали в архів - СК РФ

Обвинувачений у вбивстві поета і музиканта Ігоря Талькова Валерій Шляфман вже більше 20 років переховується в Ізраїлі, в Росії він оголошений в розшук, повідомив РІА Новости в суботу представник СУСК у Петербурзі.

"Звинувачення Шляфману було висунуто заочно. Розслідування справи призупинено за розшуком обвинуваченого. Всі ці роки Ізраїль не видає його", - сказав співрозмовник агентства.

Співрозмовник агентства пояснив, що незважаючи на відсутність правового договору між Росією та Ізраїлем про видачу злочинців, слідство вже робило спроби отримати Шляфмана.

На тему: Вбито знаменитого аргентинського співака

В даний час розслідування справи про вбивство Ігоря Талькова припинено і здано в архів.

Нагадаємо, Ігор Тальков був убитий пострілом з пістолета під час концерту в Петербурзі 6 жовтня 1991 року. Вбивство було розкрито, звинувачення у вбивстві з необережності було висунуто директору Талькова Валерію Шляфману, який вже понад 20 років перебуває в розшуку.

Довідка. Ігор Тальков - російський -музикант, співак, автор пісень, поет, кіноактор. Народився в 1956 році неподалік від міста Щекино Тульської області, навчався в Щекинській середній школі № 11, якій згодом присвоїли ім'я музиканта. У Тулі почалася його творча діяльність. Вперше став відомий широкій публіці після виступу на фестивалі "Пісня року" з композицією "Чистые пруды" . Тальков був убитий під час концерту в жовтні 1991 року в Санкт-Петербурзі, похований у Москві на Ваганьківському кладовищі.