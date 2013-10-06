Спецназ США знищив одного з лідерів відповідального за напад на ТЦ у Кенії угруповання - ЗМІ

Як передає ИТАР-ТАСС, про це повідомила на своєму інтернет-сайті газета "Нью-Йорк таймс". Раніше видання стверджувало, що лідера "Аш-Шабаб" було захоплено.

За даними газети, група спецназу рано вранці оточила певний будинок, що стоїть на березі океану. За словами очевидців, операція тривала близько години, з повітря підтримку надавали вертольоти.

"Цей рейд було заплановано півтора тижні тому. Його проведення пов'язане з терактом в торговельному центрі "Уестгейт", - наводить "Нью-Йорк таймс" слова представника американської влади, який побажав зберегти анонімність.

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Як повідомляється, ісламісти чинили опір, відкривши у відповідь вогонь. Представник "Аш-Шабаб" заявив журналістам, що одного із сомалійців було убито, проте напад, в якому, за його словами, нібито брав участь британський і турецький спецнази, вдалося відбити. Тим часом урядовці Великої Британії і Туреччини заявили, що не мають відношення до події.

Представник уряду Сомалі підтвердив, що операція, дійсно, проводилася, і зазначив, що влада Сомалі була про неї попереджена.

Брава - невелике портове місто, розташоване неподалік столиці країни Могадішо. Як відзначає "Нью-Йорк таймс", там розміщено базу іноземних бойовиків "Аш-Шабаб".

Два тижні тому група озброєних осіб увірвалася до торговельного центру "Уестгейт" в Найробі і відкрила вогонь по людях, які перебували там. За останніми даними, загинули 67 осіб. "Аш-Шабаб" заявила, що це помста за участь кенійських військ в операціях проти бойовиків на території Сомалі.