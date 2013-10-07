61-й день народження Путін відзначить на Балі

02:15, 07 жовтня 2013
Світ
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7 жовтня президенту Росії Володимиру Путіну виповнюється 61 рік. У день народження російський президент буде працювати

путін / Фото : ІТАР-ТАСС

Свято збігається з основним робочим днем ​​саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Форум проходить на індонезійському острові Балі.

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"Путін візьме участь у кількох засіданнях, виступить перед Діловою радою АТЕС, відповість на запитання учасників, також заплановано низку двосторонніх зустрічей", - повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Перше робоче засідання саміту присвячене ролі АТЕС у зміцненні регіональної економіки та багатосторонньої торговельної системи в контексті підготовки до майбутньої в грудні міністерської конференції СОТ.

Крім економічних питань учасники форуму торкнуться сирійської проблеми, хоча нових ініціатив з урегулювання конфлікту в російській делегації не очікують.

За матеріалами РСН та ІТАР-ТАРС

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