61-й день народження Путін відзначить на Балі

Свято збігається з основним робочим днем ​​саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Форум проходить на індонезійському острові Балі.

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"Путін візьме участь у кількох засіданнях, виступить перед Діловою радою АТЕС, відповість на запитання учасників, також заплановано низку двосторонніх зустрічей", - повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Перше робоче засідання саміту присвячене ролі АТЕС у зміцненні регіональної економіки та багатосторонньої торговельної системи в контексті підготовки до майбутньої в грудні міністерської конференції СОТ.

Крім економічних питань учасники форуму торкнуться сирійської проблеми, хоча нових ініціатив з урегулювання конфлікту в російській делегації не очікують.

За матеріалами РСН та ІТАР-ТАРС