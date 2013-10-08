У Обами допускають короткострокове підвищення межі держборгу

Про це, як повідомляє Politico, заявив директор Національної економічної ради Джин Сперлінг (Gene Sperling).

Економічний радник Барака Обами (йде у відставку з січня 2014 року) підкреслив, що це справа Конгресу - вирішувати на який термін і як часто підвищувати межу запозичень. «На довгий термін краще для економіки, для ринку праці, але врешті-решт їм [законодавцям] вирішувати», - заявив Сперлінг, повідомляє Lenta.ru.

Politico відзначає, що позиція президентської адміністрації щодо підвищення межі держборгу допоможе виграти трохи часу (наприклад, два-три тижні) в тому випадку, якщо Білому дому і опозиції не вдасться домовитися про прийняття законопроекту на довгий термін. Міністерство фінансів раніше попередило, що гроші на рахунках відомства закінчаться до 17 жовтня.

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Обама не раз звинувачував Республіканську партію в погрозах дефолтом. Президент заявляв, що не має наміру вести переговори, на кону яких стоїть кредитоспроможність Америки. Опозиція, у свою чергу, ставить Обамі в провину небажання сідати за стіл переговорів. Республіканці виступають за відстрочку дорогої реформи охорони здоров'я, яку ініціював Обама, і скорочення дефіциту бюджету.

Протистояння опозиції і Білого дому вже привело до призупинення роботи частини держустанов. Через розбіжності між Республіканською і Демократичною партією, які контролюють різні палати парламенту, Конгресу поки не вдається прийняти законопроект про бюджет на фінансовий рік, який почався 1 жовтня.