Обама різко розкритикував республіканців за застій в бюджетних переговорах

Президент США Барак Обама в середу ввечері дав серію інтерв'ю невеликим телеканалам у Вашингтоні, Річмонді (штат Віргінія), Філадельфії (штат Пенсільванія) і Тампі (штат Флорида), різко розкритикувавши республіканців у конгресі за тупикову ситуацію в бюджетних переговорах.

Федеральні установи в США частково закриті з 1 жовтня через відсутність прийнятого бюджету, а 17 жовтня країні загрожує технічний дефолт, якщо не буде піднято "стелю" держборгу, повідомляє РІА Новости.

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"Ніхто поки що не пояснив мені, чому треба закривати уряд, щоб провести переговори, і ніхто не пояснив, чому треба загрожувати кредитоспроможності США, щоб провести переговори", - заявив Обама. За його словами, можливий технічний дефолт стане "руйнівним ударом, який матиме довготривалі наслідки".

Президент повторив, що обурений ситуацією, коли уряд через бюджетний колапс не може заплатити за похорони ветеранів, і пообіцяв виправити ситуацію. "Теорія, що треба закривати уряд в якості тактики на переговорах, взагалі не повинна існувати. Це погана послуга всім чоловікам і жінкам, які носять форму, і всім ветеранам, які принесли жертви заради нашої свободи ", - заявив Обама.

Президент США планує у четвер провести переговори з республіканцями з палати представників і демократами з сенату.