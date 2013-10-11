Нова влада Ірану скасувала традиційну антиізраїльську конференцію

У керівництві Ірану дали зрозуміти, що конференція скасована через невідповідність зовнішній політиці нової влади, яка намагається «знайти шляхи нормальної взаємодії із зовнішнім світом», повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Іранські консерватори вже виступили із засудженням рішення Рухані, назвавши скасування конференції «катастрофою» і «величезною помилкою». Організатори заходу при цьому підкреслюють, що конференція «Нові горизонти» була найбільшим антисіоністським заходом, скасування якого негативно позначиться на антиізраїльському русі.

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У 2013 році в конференції збиралися взяти участь 63 іноземці та 50 іранців. Запрошення цим людям розсилалися з травня, коли при владі ще перебував колишній президент Махмуд Ахмадінеджад. Саме його називають головним ініціатором і натхненником проведення щорічного антиізраїльського заходу.

Конференція «Нові горизонти» зазвичай проводилася в Тегерані в кінці вересня або на початку жовтня. Її організатори надавали майданчик для людей, що ставилися неприязно до сіонізму, Ізраїлю та політики єврейської держави.

Про реакцію ізраїльської влади на рішення Рухані поки нічого не повідомляється.