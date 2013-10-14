Статую Свободи в США знову відкрили для відвідувачів

Статуя Свободи в Нью-Йорку завдяки фінансуванню штату відновила свою роботу після майже двотижневого закриття, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CNN.

Фінансовий "шатдаун" триває в США з початку жовтня. У результаті були закриті фінансові установи, а також ряд музеїв і пам'ятників, у тому числі статуя Свободи. Більше 400 робітників статуї та прилеглих парків втратили роботу через кризу.

Як повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, штат погодився взяти на себе фінансування об'єкта. "Витрати на експлуатацію (статуї) практично непомітні в порівнянні з тими грошима , які ми зараз втрачаємо", - заявив Куомо. Щоденні витрати штату на обслуговування статуї Свободи складають 61,6 тисячі доларів.

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Штати Арізона і Південна Дакота також прийняли рішення про фінансування Великого Каньйону і гори Рашмор.

Бюджетна і боргова криза вибухнула в США в кінці вересня після відмови республіканців проголосувати за підвищення 16,7 - трильйонної "стелі" держборгу і за бюджет на новий фінансовий рік. У результаті з 1 жовтня в США зачинено багато державних установ, а вже 17 жовтня країні теоретично загрожує дефолт.