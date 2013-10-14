Мусульмани Росії засудили вбивство в Бірюльово і погроми, що відбулися після нього

Вбивця Єгора Щербакова зобов'язаний понести заслужене покарання, але і заворушення на півдні Москви повинні отримати свою оцінку як з правової, так і з людської точки зору, вважає перший заступник голови Духовного управління мусульман європейської частини Росії (ДУМЕР) Дамір Мухетдінов.

"Вбивця Єгора Щербакова не повинен уникнути суду і заслуженого покарання! Але і погроми, учинені розлюченим натовпом, повинні отримати свою оцінку як з правової, так і з людської точки зору. Закон і порядок повинні бути вище емоцій", - заявив Мухетдінов, слова якого в понеділок цитує РІА Новості.

Він з жалем зазначив, що в Росії зростає рівень міжнаціональної напруженості, "негативне ставлення більшості відносно вихідців з республік Північного Кавказу". У той же час, за словами Мухетдінова, Духовні управління мусульман, особливо у великих містах, "не мають дієвих механізмів контролю щодо мігрантів-мусульман, як це було за часів Російської імперії".

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"Вважаю вкрай небезпечним розгойдування громадянського миру в країні, поділ людей за кольором шкіри і розрізом очей. Проте представники Півдня, мігранти, які приїхали в інші регіони Росії, повинні з повагою ставитися до звичаїв і традицій більшості, не порушувати спокій і безпеку громадян, національні діаспори не повинні вставати між злочинцями і законом", - підкреслив Мухетдінов.

Він нагадав, що століттями "мусульмани-татари мирно жили з росіянами-православними". "Ці традиції добросусідства і поваги законів повинні отримати розвиток в сучасних умовах. Напередодні Курбан-байраму я закликаю всіх нас не піддаватися на провокації!" - заявив представник ДУМЕР.